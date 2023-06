Muore a 98 anni l’artista cinese Huang Yongyu, amava Vinci e Firenze

Firenze, 17 giugno 2023 – L'artista cinese Huang Yongyu, noto a livello internazionale per i suoi dipinti giocosi ad inchiostro, soprattutto di animali e fiori, è morto all'età di 98 anni a Pechino. Nel 2021 l'ambasciatore d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese, Luca Ferrari, aveva consegnato al maestro Yongyu, "artista cinese poliedrico e di eccezionale talento", l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Stella d'Italia. Coerente e coraggioso in tutto il suo lungo e non facile percorso di vita e di arte, Yonguy ha coltivato e rinnovato per lungo tempo la sua profonda ammirazione per gli ideali del Rinascimento italiano, nonché la sua sincera amicizia per l'Italia ed il suo popolo, avendo vissuto a Vinci, paese natale di Leonardo, diversi anni e soggiornando spesso a Firenze.

Yongyu si è cimentato in numerose forme e tecniche artistiche, dalla pittura alla scultura, dall'incisione alla grafica, dalla narrativa alla poesia, al teatro, alla saggistica. Lo stile pittorico di Huang Yongyu ha esercitato una fondamentale influenza per il rinnovamento della tradizione artistica cinese.

Nato nella provincia di Hunan il 9 agosto 1924, Huang Yongyu non ha mai frequentato una scuola d'arte ma all'età di 28 anni è diventato il più giovane professore dell'Accademia Centrale di Belle Arti, la principale scuola d'arte cinese. La sua prima mostra personale ha avuto luogo presso la Fung Ping Shan Library dell'Università di Hong Kong. Il suo lavoro è stato oggetto di molte mostre, tra cui una al Museo d'Arte di Hong Kong nel 2004, in occasione del suo 80° compleanno. Nel 2017 il Museo nazionale cinese ha esposto più di 100 dei suoi dipinti di animali zodiacali, un progetto iniziato nel 2006. Le sue opere hanno ottenuto buoni risultati anche alle aste di Hong Kong. Nel novembre 2017 Christie's ha venduto all'asta un rotolo di inchiostro su carta "Autumn Scenery" (1978), per 2,5 milioni di dollari, più del doppio della stima massima di 1,15 milioni di dollari.