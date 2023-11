Hotel Albatros Ennesimo sgombero. Denunciati sei occupanti stranieri

Carabinieri in azione all’interno dell’ex hotel Albatros di Calenzano. Ieri mattina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli uomini della stazione di Calenzano hanno denunciato in stato di libertà sei persone, tutti uomini di cittadinanza marocchina e dell’età ricompresa fra 19 e 32 anni, senza fissa dimora e sprovvisti sia dei documenti. Per tutti loro l’accusa è di invasione di edifici. I militari, facendo irruzione all’interno dell’immobile, hanno trovato gli occupanti all’interno di diverse camere, senza un valido motivo che potesse giustificare la loro presenza.

Accompagnati in caserma, sono stati sottoposti a identificazione e, al termine delle attività di rito, denunciati all’autorità giudiziaria.

L’attività dell’albergo è stata sospesa a fine 2021, dopo l’emergenza Covid, e in seguito, a più riprese, sono state segnalate presenze al suo interno tanto che nel marzo scorso il Comune, con una ordinanza contingibile e urgente a firma del sindaco Riccardo Prestini, ha intimato alla proprietà la messa in sicurezza della struttura.

Negli ultimi giorni, a stigmatizzare la nuova occupazione dell’ex hotel di via di Prato è stato il capogruppo della Lega Daniele Baratti che ha dato conto di diverse segnalazioni di presenze nella struttura. "Finalmente – commenta ora - è arrivata la conferma dello sgombero dell’ex hotel Albatros. Desidero esprimere un ringraziamento alle forze dell’ordine per questo sgombero che, come Lega, avevamo chiesto da tempo. Finalmente viene ripristinata la legalità in questa zona di Calenzano. I residenti avevano segnalato più volte la presenza degli occupanti abusivi e chiedevano una risposta dalle istituzioni. Adesso l’obiettivo deve essere quello di mettere in campo azioni concrete al fine di evitare in futuro nuove occupazioni abusive nella struttura. Tra l’altro è doveroso ricordare che nei giorni scorsi, su mia specifica richiesta, si è tenuta una commissione con la presenza della comandante della polizia municipale per fare il punto della situazione sul tema sicurezza. Un tema per il quale il Comune dovrebbe fare di più".

Lisa Ciardi