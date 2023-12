Honegger e Beethoven. Al Maggio sinfonie rare

Ognuno dei tre movimenti svanisce sulla stessa nota: un ‘re’ grave appena sfiorato da archi e timpano. La Quinta Sinfonia in re minore di Arthur Honegger, l’ultima nel catalogo del musicista franco-svizzero che lascia un’impronta personalissima nel contesto del primo Novecento, porta per questo l’appellativo "Dei tre re". La tappa finale del ciclo "Beethoven, Honegger e l’Europa", domani e il 7 dicembre (ore 20) al Teatro del Maggio, vede di nuovo Daniele Gatti alla guida di Orchestra e Coro. "Quella di Honegger – spiega Gatti - è una figura eclettica e poco conosciuta che amo molto. Mi incuriosisce il suo mondo armonico, che percorre il periodo compreso tra le Avanguardie di inizio secolo e il secondo dopoguerra, in una molteplicità di stili e atteggiamenti assolutamente affascinante che deve molto sia a Debussy che alla politonalità stravinskiana".

Ma prima di questa pagina rara e preziosa, a controbilanciare l’impegno dell’ascolto, il programma parte da una pagina notissima: quella del Concerto n.1 op.15 per pianoforte e orchestra di Beethoven. In veste di solista è Benedetto Lupo, uno dei grandi nomi del pianismo italiano; il primo, nel 1989, a vincere il Concorso Van Cliburn. Interprete di un repertorio sconfinato, è noto anche per la sua vasta attività cameristica e didattica. "Amo molto il Primo Concerto – confessa Lupo - non solo perché è stato il pezzo con cui ho debuttato a 13 anni, ma anche perché oggi più che mai percepisco con assoluta chiarezza il desiderio del giovane Beethoven di consolidare il suo successo e di affermare senza indugi la sua enorme personalità battendo il solco della migliore tradizione. Un giovane compositore energico e consapevole del suo gargantuesco talento: meno ‘metafisico’ ma già capace di giocare alcune delle sue carte migliori".

Sublime ed evocativo il finale, che chiude l’esplorazione delle grandi scuole europee del ‘900 europeo nel segno di uno degli autori prediletti da Gatti: Debussy ed i suoi Nocturnes per coro femminile e orchestra.

Chiara Caselli