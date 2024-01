"Ho paura, mi sembra che l’allarme suoni in continuazione"

Con un tombino ha messo a segno l’ennesima spaccata ma grazie all’allarme dei residenti il malvivente non è riuscito a entrare. Nel giro di sei minuti la polizia è arrivata sul posto e ha arrestato, con l’accusa di tentato furto aggravato, un fiorentino di 37 anni. Il giorno dopo, però, l’uomo era di nuovo fuori. E’ solo l’ultimo di una sequela di quattro episodi concentrati in un mese e mezzo di cui è stato vittima il ristorante Mattacena di via del Moro, nel centro storico di Firenze. "Sono veramente demoralizzato e non nascondo di essere molto preoccupato la sera quando chiudo. Ho paura che possa risuccedere, mi sembra quasi che l’allarme suoni di continuo" sottolinea il titolare Leonardo Tronconi.

Nemmeno il cancello che avete installato a vostre spese è servito a fare da deterrente.

"Nel corso dell’ultimo episodio i malviventi hanno divelto l’inferriata e poi, non essendo riusciti comunque a entrare, hanno infranto la vetrata della cucina. Grazie ai residenti della zona, uno dei responsabili è finito in manette ma il giorno dopo era di nuovo fuori, così ci hanno comunicato, e a me è rimasto un danno di riparazione sia della finestra che della cancellata da migliaia di euro".

In tutti e quattro i casi, i ladri sono scappati con pochi spiccioli. Non vi sentite beffati?

"Ci hanno portato via il fondocassa, un tablet per le ordinazioni e una volta si sono fermati davanti al frigorifero a mangiare un pezzo di torta. Il vero problema sono i danni che ci lasciano e la preoccupazione per noi e i nostri dipendenti. Purtroppo anche se siamo nel cuore di Firenze non ci sentiamo sicuri. C’è sempre la paura che qualcuno possa entrare".

Quale è la soluzione?

"Serve un maggiore presidio del territorio e prese di posizione più forti e decise. Bisogna cambiare il sistema: le leggi devono tutelarci altrimenti ogni sforzo, anche quello di poliziotti e carabinieri sul campo, è inutile".

ross.c.