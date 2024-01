"Ho dovuto rimandare delle visite e prendere un prestito in banca"

Julie Ohrensstein è una docente vittima dei ritardi nei pagamenti. Lettrice di francese al liceo Machiavelli-Capponi, ha 45 anni, un marito, un figlio adolescente ed un mutuo da pagare. "Eh, sì, in questo caso mi viene da dire che gli italiani dovrebbero imparare dai francesi quando si tratta di alzare la voce e di manifestare come si deve", sospira.

Ma nonostante le delusioni, non cambierebbe mai la sua vita qui in Italia. "Vivo nel Valdarno, a Incisa, e pago 60 euro al mese solo di treno - racconta Ohrensstein -. Senza contare poi che spesso devo trattenermi il pomeriggio a scuola per scrutini e consigli di classe. Dunque, devo aggiungere la spese per il pranzo. Io, per ora, ho ricevuto lo stipendio per una settimana di settembre e per il mese di ottobre. Stop". "E sono fortunata perchè so di colleghi che da settembre non hanno ricevuto un centesimo - prosegue la docente -. Non è concepibile che lo Stato non ci paghi. E’ scandaloso per un Paese come l’Italia". Julie ammette di esser "sotto di 2mila euro" e di aver dovuto "chiedere un prestito di mille euro alla banca".

Non solo. "Ho anche dovuto rimandare delle visite specialistiche". "Mi sento profondamente umiliata", afferma. E aggiunge: "Ma non posso certo riversare sui ragazzi la mia frustrazione. In classe, mi vedranno sempre motivata e col sorriso". Prospettive per il futuro? Julie allarga le braccia: "Non nutro speranze per il prossimo concorso, dato che ci saranno tre posti per le secondarie di primo grado e uno solo per quelle di secondo grado. Beffa delle beffe, per ottenere i crediti devo anche spendere 2500 euro di formazione, da fare a Siena".