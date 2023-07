Henry Moore e la nascita delle opere d’arte

Come nasce un’opera d’arte, qual è il processo mentale e culturale che porta a concepirla, a innovare nelle tecniche, negli stili, nelle forme? Domani alle 18,15 nel chiostro del Museo Novecento inizia il ciclo di incontri “Il lavoro creativo e l’opera”,organizzato dall’Istituto Gramsci Toscano, per presentare a un vasto pubblico come nasce un’opera: un dipinto, una scultura, un’opera letteraria. Si inizia domani con Henry Moore, presentato da Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento, assieme a testi dello scultore inglese letti da Daniela Morozzi.

Lunedì prossimo lo storico dell’arte Claudio Strinati presenterà il lavoro di Henri Matisse.