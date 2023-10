"HEARTHbeat: World Music al Teatro Puccini di Firenze"

"HEARTHbeat - Battiti del cuore e della terra", il festival dedicato alle musiche del mondo propone una giornata di concerti dedicati alla migliore world music al Teatro Puccini di Firenze. Il programma si apre alle 19 con il folk immaginario di Zenìa, gruppo di musicisti popolari che in questo set libera la fantasia per raccontare storie, leggende, personaggi, memorie di un luogo ideale. Alle 21 spazio alla sperimentazione dell’Elastic Trio, una nuova formazione con Riccardo Tesi all’organetto diatonico, Francesco Savoretti alle percussioni, Vieri Sturlini alle chitarre e alla voce e, per questa serata speciale, sarà ospite del gruppo la cantante e attrice Luisa Cottifogli, che per cinque anni è stata la voce dei Quintorigo. Insieme daranno voce ai suoni del Mediterraneo con uno spettacolo inedito ricco di musica solare e speziata, con ritmi travolgenti uniti a melodie poetiche. Chiude la serata alle 22 la nuova formazione di una delle colonne del Canzoniere Grecanico Salentino, il Maria Mazzotta New Trio, il gruppo di una delle voci più apprezzate e vitali del panorama pugliese, balcanico e in generale della world music.

G.Ball.