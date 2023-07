Hashish abbandonato in campo a Calenzano, 2,8 kg sequestrati dai Carabinieri

Quasi tre chili di hashish abbandonati in un campo, o più probabilmente nascosti per essere recuperati in un secondo momento. Sono stati trovati ieri mattina in una tenuta nella zona di Legri, in un anfratto tra alcuni arbusti. A notare per primo le strane confezioni è stato un agricoltore della zona che era impegnato ad arare il proprio campo. L’uomo, insospettito dagli oggetti, ha quindi contattato i carabinieri della stazione di Calenzano, che hanno raggiunto il terreno e trovato diverse confezioni di stupefacenti avvolte con un nastro da pacchi. Dopo le verifiche del caso, la droga è risultata essere hashish ed avere un peso complessivo di circa 2,8 kg. Il tutto è stato sequestrato, facendo scattare una denuncia a carico di ignoti. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri di Calenzano e della compagnia di Signa per provare a ricostruire chi e perché abbia nascosto in quel punto lo stupefacente.