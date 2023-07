Harry’s Bar, sfratto confermato. “Tuteleremo i posti di lavoro”

Firenze, 15 luglio 2023 – “Faremo tutto il possibile per salvaguardare l'attività e tutelare i posti di lavoro”. Così in una nota la società che gestisce lo storico Harry’s Bar in lungarno Vespucci a Firenze, per il quale la Corte di Appello ha confermato lo sfratto esecutivo fissato dal tribunale di Firenze il 20 luglio.

La società di gestione, si legge però in una nota diffusa stamani, fa presente che “il rilascio forzoso disposto dal tribunale non verte sullo sfratto per mancati pagamenti, bensì sulla sentenza che ha deciso sul preteso e leso diritto di prelazione; sentenza impugnata il cui giudizio di riscatto è tutt'oggi pendente dinanzi alla corte di appello”.

"In attesa della definizione del giudizio - si aggiunge -, la compagine societaria garantisce comunque la continuità aziendale volta alla salvaguardia dei livelli occupazionali, della storicità del brand e di tutti i rapporti commerciali in essere”.

Lo storico locale fiorentino è al centro di un contenzioso che va avanti ormai da tempo e che coinvolge da una parte i fratelli Bechi, titolari dell'Harry's Bar, e dall'altra Gin srl, società proprietaria dell'immobile, della famiglia fiorentina Olivetti Rason.

Da latteria in via del Parione, trasformata in luogo elegante negli anni '50 dal barman Enrico Mariotti, l'Harry's Bar di Firenze deve il nome a Giuseppe Cipriani che suggerì al collega di chiamarlo proprio come il suo locale a Venezia. Negli anni '60 si trasferì sul lungarno. Ora ci lavorano 12 dipendenti. Alle pareti sono appese foto, tra gli altri, di Paloma Picasso, Margot Hemingway, Paul Newman, Elizabeth Taylor, Burt Lancaster, mentre sono seduti ai tavoli o vengono serviti al bancone.