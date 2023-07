Firenze, il giorno dello sfratto: per l’Harry’s Bar sfuma ogni accordo. Oggi la chiusura

Firenze, 20 luglio 2023 – Per l’Harry’s Bar – a meno di miracoli dell’ultimo minuto – non c’è più nulla da fare. Tra la proprietà del fondo, la Gin Srl della famiglia Olivetti Rason, e i gestori del locale, i fratelli Antonio e Francesco Bechi, non è stato raggiunto alcun accordo economico.

E quindi, questa mattina l’ufficiale giudiziario, così come deciso dal Tribunale di Firenze, procederà allo sfratto con la forza pubblica. Nelle ultime ore si è anche allontanata l’ipotesi di una proroga, che fino a ieri mattina sembrava possibile, almeno fino al 27 luglio, giorno in cui in Città metropolitana si riunirà il Tavolo di crisi proprio per discutere dell’argomento e della sorte dei 22 dipendenti e dei numerosi stagionali che da oggi potrebbero trovarsi improvvisamente senza lavoro.

A mandare a monte le trattative sarebbe stato il "niet" dei Bechi alla richiesta di aumento d’affitto presentata dalla Gin Srl che, da quanto è dato sapere, sarebbe anche stata disposta a venire incontro alle esigenze dei gestori che però sembra abbiano rispedito al mittente ogni tipo di confronto. Oltretutto, essendo le vetrine e i mobili tutelati dalla Soprintendenza, in quanto locale storico italiano, bisognerà capire in che modo la famiglia Olivetti Rason potrà utilizzarli nel caso in cui decida di affittare il fondo ad un’altra società che, secondo un preciso regolamento del Comune di Firenze, dovrà essere della stessa categoria merceologica.

E da voci di corridoio parrebbe che per prendere in gestione il civico 22 rosso di lungarno Vespucci si sarebbero già fatti avanti importanti società stellate. Ma la Gin Srl per ora non conferma e anzi smentisce probebilmente per non acuire il già precario rapporto con la Boston 70. Dunque, verso le 9 di questa mattina il fondo in cui dagli annSettanta ha sede l’Harry’s dovrà essere liberato, così come anche confermato dalla Corte d’Appello di Firenze nella sentenza emessa la scorsa settimana e nella quale i giudici hanno respinto il ricorso presentato dai fratelli Bechi.

Aldo Cursano, presidente nazionale vicario della Fipe Confcommercio, esprime rammarico per come si è conclusa la vicenda: "Ritengo che la mediazione del Comune e dei sindacati porterà a una soluzione – afferma – E’ chiaro che quella di oggi è una giornata triste, ma io sono convinto che il senso di responsabilità delle parti porterà a un esito sostenibile per entrambi, sia per la proprietà e sia per chi dovrà onorare gli impegni assunti. Fin dal primo momento mi auguravo di superare questa vertenza attraverso un accordo preliminare che non creasse disagi ai dipendenti, all’attività e a un marchio che fa parte a pieno titolo della storia commerciale e culturale di Firenze. Rimango fiduciso e spero si arrivi a salvare un brand che ha contribuito a portare il nome di Firenze in giro per il mondo. Sono convinto che le parti in causa siano coscienti del valore anche di immagine che in questa parita si gioca per la città".