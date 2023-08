Harry Potter a Signa, Prende il via il Settimo Raduno Nazionale

Prende il via alle 14.30 di oggi, a Signa, con i saluti istituzionali e con la famosa cerimonia di Hogwarts per lo smistamento dei presenti nelle quattro "case", il settimo raduno nazionale dei fan di Harry Potter. L’evento, organizzato dall’associazione Caput Draconis, avrà il suo cuore a Villa Alberti, ma registrerà anche varie tappe in altre location signesi. Si tratterà di una vera e propria esperienza all’interno di una scuola di magia, della durata di sei giorni: dal 26 al 31 agosto i partecipanti si alterneranno fra studio delle pozioni, storia della magia, torneo di quidditch, duelli di incantesimi e ballo del ceppo. "Il cuore dell’evento sarà il gioco di ruolo, riservato a persone iscritte all’evento, tutte con più di 16 anni di età, che dovranno risolvere una serie di enigmi e superare sfide, tentando di sconfiggere il ‘cattivo’ del caso – spiega Laura Incollingo, rappresentante di Caput Draconis –. Non mancheranno però le attività aperte al pubblico gratuitamente, come il torneo di Quidditch ai Renai o la stessa cerimonia di smistamento". Accessibile a tutti anche la lezione di "cura delle creature magiche" in programma intorno alle 16.30 di oggi a Villa Alberti e dedicata agli animali.

Notevole il successo registrato dall’evento ancora prima di iniziare: sono già 90 i prenotati per i partecipare alle sei giornate, ma è probabile che nel week-end si possano superare le 150 persone, includendo chi arriverà per i singoli appuntamenti. Il raduno si svolge per la prima volta in provincia di Firenze.

Li.Cia.