Hard Rock Cafè Led Zeppelin con i Norge

Venerdì, a partire dalle 21, i Norge saliranno sul palco di Hard Rock Cafe per esibirsi nel loro tributo ai Led Zeppelin in una data davvero particolare: il 31 marzo del 1973 la band britannica suonò un infuocato concerto al Forum di Los Angeles.

A distanza di 50 anni i Norge riproporranno quella stessa scaletta per il loro primo concerto all’Hard Rock Cafe del 2023, nell’ambito delle celebrazioni del loro venticinquesimo anno di attività.

Una serata unica e indimenticabile con i cinque musicisti, Francesco Bottai alla chitarra, Iacopo Meille alla voce, James Henry Downes al basso, Alex Raimondi alla batteria e Luca Raddi alle tastiere, armonica e cori che proporranno i successi della band, con i grandi classici come “Black Dog”, “Heartbreaker”, “Stairway To Heaven” e “Whole Lotta Love”, “Since I’ve Been Loving You”, “Celebration Day” e “Misty Mountain Hop”.