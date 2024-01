Hard Rock Café e un progetto benefico

Il 3 febbraio, l’Hard Rock Café di Firenze sarà il palcoscenico di una straordinaria serata di festa in maschera, denominata "Saturday Night Fever". Questo evento glamour ha un nobile scopo: raccogliere fondi per sostenere il progetto ’Libellula’, un’iniziativa del Rotary Distretto 2071. La serata del 3 febbraio è frutto della collaborazione interclub tra il Rotary Firenze Gran Ducato, il Rotary Club Fiesole, il Rotary Club Firenze Valdisieve, il Rotary Firenze Sud e il Rotary San Casciano Chianti. Il progetto “Libellula”, ideato e sostenuto in Toscana da Margherita Damiani per il Distretto Rotary 2071, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi sanitari per le donne con ridotta mobilità, specialmente durante i controlli ginecologici. Margherita Damiani afferma: "Non sempre ambulatori e consultori dispongono di lettini ginecologici elettrici che consentono alle pazienti di potervi salire in autonomia".