Hankyeol Yoon debutta al Maggio. Brahms e Dvořák, diversi ma simili

Contemporanei, simili per certi aspetti ma profondamente diversi nel temperamento e nell’approccio alla vita: con Johannes Brahms e Antonín Dvorák si confronta, stasera e domani alle 20 nella sala Mehta del Teatro del Maggio, il giovane direttore d’orchestra Hankyeol Yoon, alla testa dell’orchestra e del coro fiorentini. Yoon, pluripremiato e vincitore nel 2023 del primo premio al concorso "Herbert von Karajan Young Conductors Award", è al suo debutto in Italia in attesa di salire nell’agosto prossimo sul podio del Festival di Salisburgo.

Il programma copre vent’anni di musica mitteleuropea. Tutta la prima parte del concerto è dedicata a Brahms e si apre con l’Ouverture Accademica op.80 che il musicista compose nel 1880 dopo aver ricevuto dall’università di Breslavia la laurea honoris causa in filosofia. A seguire, Nänie op.82 su testo di Schiller, eseguita per la prima volta a Zurigo nel dicembre 1881, e infine Das Schicksalslied (Canto del destino) op. 54, che risale al 1881 e si sviluppa da una lirica di Hölderlin. Chiude il concerto la Sinfonia n.8 op.88 di Dvorák. Diretta dal compositore boemo a Praga nel febbraio 1890, la partitura si affermò fin dall’inizio come uno dei suoi pezzi più amati ed eseguiti. La ricchissima invenzione melodica e la brillante orchestrazione compensano ampiamente l’assenza di un’architettura formale ben definita.

"Sappiamo che nel corso della sua vita Brahms fu un sostenitore di Dvorák e quasi un suo mentore – spiega Yoon - essendo stato Dvorák da sempre un ammiratore dell’opera di Brahms. Fra i due possiamo notare anche delle affinità per quello che riguarda la tecnica di composizione, nonostante siano poi evidenti le differenze in ambito musicale: mentre Brahms, in piena tradizione tedesca, è di certo più serio e capace di ‘smuovere’ fibre del cuore quasi nascoste, Dvorák ha invece una concezione decisamente più estroversa della musica e del suono". Hankyeol Yoon è il secondo dei quattro giovani e talentuosi direttori (dopo Nikolas Naegele che ha diretto il Peer Gynt e prima di Min Chung e Vitali Alekseenok) che affiancano il direttore principale Daniele Gatti nella programmazione sinfonica invernale. Tutti di età compresa tra i trenta e i quarant’anni, possono già vantare una brillante carriera e sono molto apprezzati a livello europeo per i grandi successi raccolti nei maggiori teatri d’opera e da concerto. Il concerto sarà trasmesso in differita su Rai Radio 3.

Chiara Caselli