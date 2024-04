Half Marathon Vincono i kenioti. Ma brilla la bellezza di Firenze

Festa per 5000 podisti, di cui oltre il 40% donne, di 69 nazioni, per la 40° edizione della Half Marathon Firenze organizzata dal Comitato Uisp. Il via dal Lungarno della Zecca Vecchia in una splendida giornata di sole e in uno dei percorsi più belli al mondo, attraverso le strade del centro storico fiorentino. I podisti, sia a livello competitivo che amatoriale, sono stati impegnati in tre diversi percorsi e tipo di gara. Dopo poco più di un’ora i primi sono arrivati in piazza Santa Croce accolti dagli applausi di un numeroso pubblico. Una formula studiata e collaudata nel centro della città per limitare e di fatto annullare quasi del tutto i disagi legati al traffico.

A vincere l’edizione numero 40 in campo maschile è stato Joseph Kimeli Kimutai, keniano, classe 1992, 31 anni, della Dinamo Sport, dopo una gara vissuta fino alla fine affiancato spalla a spalla con Bernard Musau Wambua, secondo, classe 1999, 24 anni, del Parco Alpi Apuane, vincitore nel 2022. Terzo il norvegese Alexander Skurve dopo una gara quasi tutta solitaria. Poi lo statunitense Christopher Wendt e quinto il primo italiano, Lorenzo Martelli della Luivan Settignano che ha preceduto Ivan Poggi de Le Panche Castelquarto.

Tra le donne prima al traguardo e ottava assoluta è stata Teresia Kwamboka Omosa, keniana classe 1995, 29 anni, della Caivano Runners, che ha così bissato la vittoria dello scorso anno. Gli atleti hanno ricevuto la medaglia dei 40 anni della Half Marathon e le maglie della gara premiati dall’assessore allo sport del Comune Cosimo Guccione, insieme a Marco Ceccantini presidente Uisp Firenze. L’evento ha avuto anche risvolti di solidarietà. Partner è stata Radio Toscana. Appuntamento alla prossima edizione.

F. Que.