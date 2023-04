"Hai spiccioli da darmi?" E glieli strappa

"Hai qualche spicciolo da darmi?" L’uomo di 71 anni ha preso il portafoglio, ma il giovane che gli aveva chiesto l’obolo ne ha approfittato subito per rapinarlo.

E al settantenne non è rimasto da far altro che sporgere denuncia ai Carabinieri. E’ accaduto sabato sera in viale degli Olmi alle Cascine. E non è stato un pesce d’aprile, purtroppo, ma l’ennesima conferma della pericolosità del Parco specie da una certa ora in poi.

Secondo il suo racconto, un giovane, dopo avergli chiesto del denaro per comprare qualcosa da mangiare, gli ha strappato di mano il portafogli ed è fuggito.

Nella circostanza il 71enne è caduto a terra per la spinta del giovane ma non ha fatto ricorso alle cure mediche.

All’interno del portafogli c’erano 145 euro e alcuni effetti personali. Sempre secondo quanto è stato messo a verbale, l’aggressore dopo il colpo di mano è fuggito in direzione dell’Arno.