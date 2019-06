Firenze, 26 giugno 2019 - Nessuno statunitense riesce a resistere al gelato italiano, quello realizzato a regola d'arte. Tantomeno una star americana che ama particolarmente il nostro Paese come Gwyneth Paltrow, attrice molto nota e seguitissima sui social. Da "Sliding Doors" a "Shakespeare in Love" è stata protagonista di diverse pellicole di successo.

Per la sua estate ha deciso un viaggio in Toscana. In particolare a Firenze. E sul suo profilo Instagram c'è una foto che la ritrae mentre mangia un gelato in un noto locale del centro storico fiorentino. Non solo, ha fatto anche una puntata nel Chianti per assaggiare la carne di quelle zone. Ed è andata al locale di Dario Cecchini, il celebre macellaio-poeta conosciuto da molte star. La vacanza toscana della Paltrow intanto prosegue.