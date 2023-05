Guido Ferroni fra strapaese e stracittà

Francesco

Gurrieri

A cura di Simonella Condemi ed Emanuele Greco, le Gallerie degli Uffizi hanno proposto la bella mostra “Guido Ferroni , l’antico sentimento della pittura”. In catalogo (Sillabe), un saluto di Eike Schmidt, un ricordo del nipote Duccio (a cui si deve la disponibilità di gran parte del materiale), saggi dei curatori, di Marco Fagioli, Paola Babini e Francesca Petrucci. Il Ferroni (1888-1979), ripercorso biograficamente in maniera ineccepibile dalla Petrucci, era nato a Siena da famiglia di Borgo a Buggiano, avversato dal padre agli studi artistici, dovette prendere il diploma magistrale e solo in un secondo momento, svoltare, partendo dalla Scuola di Nudo dell’Accademia di Belle Arti e poi insegnando alla Scuola di Arte e Mestieri di Santa Croce (ove insegnava anche il grande incisore Pietro Parigi). Come dice Schmidt "questa mostra è un momento di scoperta e di studio" e ciò è particolarmente vero se si pensa che il Ferroni era rimasto fuori dal compendio di artisti che Carlo Ludovico Ragghianti aveva riportato all’attenzione nella mostra strozziana “Arte moderna in Italia 1915-1935” del marzo ’67; e solo recuperato da Corrado Marsan nell’89 nella mostra “Il Novecento toscano”. Ma il saggio che dell’artista traccia le vere coordinate culturali è quello di Marco Fagioli, non a caso intitolato “Guido Ferroni da Strapaese alla solitudine della modernità”. Fagioli, com’è noto, è fra i più apprezzati studiosi del ’900 toscano, il maggior ‘conoscitore’ dei referenti storico-politici del tempo, senza i quali si rischia il narcisismo critico fine a se stesso. Del Ferroni, Fagioli traccia i segmenti temporali che coincidono con la formazione e gli esordi, nel cuore degli anni ’30 in cui non ebbe mai sprofondamenti sarfattisti e di regime, né fu veicolato dall’ojettismo imperante, e semmai ancora fedele a quel Soffici che di quasi tutti era stato maestro.