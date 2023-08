"Guida ubriachi a Pontassieve: 4 automobilisti nei guai"

Una persona denunciata e tre segnalate con contestuale ritiro di patente, dai carabinieri, per guida in stato di ebbrezza e uso di sostanze stupefacenti. E’ il bilancio di una notte di controlli sulle strade eseguiti dall’Aliquota Radiomobile sui conducenti di autoveicoli. La denuncia ha colpito un 21enne trovato con tasso alcolico più di due volte superiore al limite. Sempre per guida in stato di ebbrezza, i militari della Stazione di Pelago, hanno invece segnalato un 22enne che, alla guida della propria auto, aveva avuto un sinistro stradale nella serata del 28 luglio, ribaltandosi lungo la SP 84 in zona Molino del Piano: trasportato in ospedale insieme a tre suoi amici, fortunatamente solo lievemente feriti, era risultato avere un tasso alcolico sopra il limite di legge, essendo peraltro neopatentato. Segnalati infine un 43enne trovato con tasso alcolico tra 0,5 e 0,8,e una 25enne in possesso di 4 pasticche di Mdma.