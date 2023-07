Piazza della Signoria, guida turistica denuncia: "Aggredita da un venditore abusivo"

Firenze, 20 luglio 2023 - Aggredita da un veditore abusivo per il semplice motivo di aver messo in guardia i suoi turisti. Vittima Francesca Papi, una guida turistica fiorentina che mercoledì pomeriggio, poco dopo le 14, era con una famiglia di americani in piazza della Signoria quando un uomo si è avvicinato ai figli della coppia di 14 e 17 anni insistendo affinché acquistassero uno dei braccialetti che aveva in mano. Francesca, che ha visto i ragazzi in difficoltà, si è avvicinata per allontanarli e, per tutta risposta, è stata spintonata e insultata dall'abusivo.

"Ero con i due genitori quando ho visto i loro figli che erano stati assaliti dal venditore di braccialetti, uno dei due stava per tirare fuori i soldi ma quando ha aperto il suo portafogli era vuoto". Fracesca allora, che era a pochi metri di distanza con la coppia di genitori, si è avvicinata in loro aiuto. L'uomo, addossandole la colpa del mancato affare, l'ha spintonata, scaraventandola lontana dai ragazzi e poi ha cominciato a inveire contro di lei. Il tutto sotto gli occhi sbigottiti di chi passava da piazza della Signoria. "Io allora gli ho detto che se non l'avesse fatta finita avrei chiamato le forze dell'ordine, lui per nulla intimorito e quasi a prendersi gioco di tutti noi mi ha risposto: chiama pure la polizia, chiamala". L'episodio è stato segnalato ai vigili che in quel momento era in piazza. "Non è la prima volta, alcuni anni fa sempre un venditore non autorizzato mi ha minacciata simulando con la mano al collo la frase "Ti taglio la gola" e tante mie colleghe hanno avuto i miei stessi problemi" aggiunge Francesca che fa parte sia di Federagit Confesercenti Firenze che di AGT Associazione guide turistiche Toscana.

Il centro storico, con la fine della pandemia, si è trasformato in un enorme bazar dove si vende e svende di tutto. Dai poster ai braccialetti alle sfere luminose ma l'ultima trappola è il gioco delle tre carte a cui sempre più visitatori stanno abboccando. Una delle truffe più antiche di sempre, che sta spopolando da alcune settimane anche a Firenze, in via dei Calzaiuoli, vicino alla chiesa di Orsanmichele o in via de’ Tosinghi o in via Borgo San Lorenzo. La truffa funziona così: gruppi di cinque componenti allestiscono la propria postazione a terra, su un panno in velluto, con tre piccole scatole di cartone e una pallina in gommapiuma, pronti per iniziare a giocare. Il copione è sotto gli occhi di tutti: mentre i complici del responsabile del banco fanno finta di scommettere, e di vincere belle somme di denaro, per far abboccare qualche passante o turista in transito, due pali controllano che non arrivino le forze dell’ordine. Così gli incauti visitatori si avvicinano e scommettono, ma puntualmente perdono. Le foto della folla di persone attorno ai "maestri delle carte" stanno girando di chat in chat e danno la dimensione del fenomeno. "Quanto accaduto alla nostra collega è vergognoso – attacca Marco Verzì, presidente Federagit Confesercenti Firenze -, servono maggiori controlli e la certezza della pena perché queste persone si sentono autorizzate a fare quello che gli pare".