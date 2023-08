Guida suv intestato alla suocera, ma lei è morta da 10 anni Scatta la maxi multa

Guidava il suv intestato alla suocera morta da 10 anni, ma è stato scoperto e multato dalla Municipale. L’episodio è accaduto giovedì in via Perfetti Ricasoli. Dalla carta di circolazione risultava che la proprietaria avesse 101 anni. Gli agenti hanno quindi fatto accertamenti scoprendo che era morta da 10 anni. Per il 73enne è scattata la sanzione da 727 euro.