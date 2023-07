Guida senza patente e si spaccia per il fratello: multato per più di 5mila euro

Firenze, 20 luglio 2023 – Guidava lo scooter non revisionato e non aveva manco la patente. Ma è stato beccato dalla Municipale, che ha fatto scattare anche una serie di verbali per più di 5mila euro.

È il risultato di un controllo effettuato ieri mattina da una pattuglia del reparto Rifredi in via Carlo del Prete. Gli agenti, a bordo di un’auto di servizio, hanno pizzicato uno scooter di passaggio non in regola con la revisione statale. Da un ulteriore controllo è poi emerso che il proprietario del veicolo non era manco in possesso della patente. La pattuglia, quindi, ha fermato lo scooter per verificare direttamente i documenti.

Il conducente, un 30enne rumeno residente a Firenze, ha detto di non avere i documenti e si è limitato a fornire le proprie generalità a voce. Peccato non corrispondessero all’identità del proprietario del veicolo. Visto anche il comportamento sospetto dell’uomo, che confondeva i dati richiesti, gli agenti hanno preferito approfondire gli accertamenti. C’è voluto poco per scoprire che il 30enne si stava spacciando per un’altra persona. Messo alle strette, l’uomo ha infatti ammesso di essere sì il proprietario del veicolo, ma di aver provato a dare i riferimenti del fratello che, a differenza sua, aveva la patente.

Accompagnato al reparto della Municipale, gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva a suo carico alcune segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti (che avevano anche portato all'emissione di un divieto a conseguire la patente di guida per 2 anni). Non solo. Aveva pure una dose di hashish compatibile con l'uso personale.

Per l’uomo sono dunque scattate una denuncia per sostituzione di persona, due sanzioni da 5.000 euro e 169 euro rispettivamente per guida senza patente e mancanza di revisione, e la segnalazione alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.