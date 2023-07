Guida navetta turistica contromano Multata dalla polizia municipale in piazza Ognissanti

Una navetta turistica contromano in piazza Ognissanti fermata dalla Municipale. Da ulteriori controlli è emerso che il veicolo era immatricolato per trasporto di persone conto terzi da noleggiare senza conducente,. Gli agenti hanno quindi contattato il presidente dda della società proprietaria per chiarire l’effettivo uso del mezzo e l’attività svolta dalla azienda. Gli agenti gli hanno contestato di avere adibito a uso proprio un veicolo immatricolato a uso terzi, noleggio senza conducente. Una violazione che prevede la sospensione della carta di circolazione fino a 6 mesi con fermo del mezzo. La donna è stata multata per transito contromano.