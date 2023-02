Guerra in Ucraina Profughi in piazza "Abbiamo ancora bisogno di voi"

Da un anno il suo telefono non hai mai smesso di squillare. Perché sono passati 12 mesi da quando Oxana Polataitchouk, assistente al consolato d’Ucraina a Firenze, ha ricevuto la telefonata che mai avrebbe voluto ricevere: "Siamo in guerra". Originaria della Bucovyna, da ventuno anni vive a Firenze dove si occupa di consulenza e assistenza ai connazionali. Lei a Kiev ha la madre, il fratello, i nipoti, gli amici. "Sentono il rumore degli aerei, degli allarmi, delle esplosioni. Però perlomeno ci sono ancora e stanno bene. Non tutti possono dire la stessa cosa dei propri parenti", racconta. Lei, oggi e domani, insieme al popolo ucraino e a tutti gli amici, si ritroverà in piazza Santa Maria Novella dalle 15 alle 18 per la "Manifestazione a supporto del popolo ucraino". L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ucraina Toscana e dal Consolato onorario di Ucraina a Firenze, sarà un modo per ricordare tutti coloro che stanno morendo sotto le bombe e un’occasione per prendere il microfono in mano e rinnovare l’appello "a non lasciarci soli". "Abbiamo bisogno dell’aiuto dell’Italia, dal sostegno di tutti dipende l’esito della guerra" prosegue Oxana.

Una comunità, quella Ucraina, che con lo scoppio del conflitto ha raggiunto 5mila persone solo a Firenze e 10mila in Toscana. "E’ tremendo quanto sta accadendo, chi vive lì è come se si fosse abituato all’idea di convivere con la guerra", dice. La rete delle realtà di Europe For Peace Firenze, di cui la Cgil fa parte, aderisce alla mobilitazione lanciata a livello internazionale organizzando per domani 25 febbraio una catena umana intorno alla Galleria degli Uffizi. Il ritrovo è alle 14.30 in piazza dei Giudici. Oggi, invece, alle 16 nella sala del Gonfalone a palazzo del Pegaso, la poetessa ucraina Ljudmyla Djadcenko terrà la lectura "La poesia dovrebbe iniziare il giorno in cui si nasce e non finire il giorno in cui si muore" e nell’occasione sarà presentata la sua antologia con testo a fronte "La fobia dei numeri". Il primo libro a farla conoscere in Italia raccoglie molti testi inediti, selezionati e tradotti da Paolo Galvagni, uno dei maggiori studiosi italiani di letteratura ucraina e russa.

Nel primo anniversario della guerra in Ucraina, arriva al Cinema Astra Klondike, il film diretto dalla regista ucraina Maryna Er Gorbach che si svolge nel villaggio di Grabove nel Donbas, al confine tra Russia e Ucraina, nell’anno 2014, agli albori di quel conflitto che poi è diventato guerra su larga scala. La proiezione con la regista si terrà domani alle 15.30 all’Astra di piazza Beccaria. Il film sarà replicato domenica 26 alle 11.

Rossella Conte