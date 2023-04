Guerra alle cianfrusaglie degli abusivi Stretta del Comune: ora più controlli

Più personale, e maggiori controlli nel cuore pulsante della città. Arriva il potenziamento della presenza della polizia municipale nel centro storico di Firenze, sia con gli agenti in borghese dell’antidegrado che con quelli in divisa. Obiettivo: contrastare l’abusivismo commerciale. La polizia Municipale fiorentina ha potenziato i servizi mettendo in campo personale aggiuntivo per controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale, in particolare nel Quadrilatero Romano, compresa la zona piazza del Duomo, Ponte Vecchio e via Ricasoli. "La ripresa del turismo e l’affluenza di persone in città ha fatto registrare un ritorno dei venditori abusivi in centro" ha detto l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese. "La nostra polizia municipale è impegnata su questo fronte da tempo, tanto che dall’inizio dell’anno sono già stati fatti 500 servizi mirati e sequestrati oltre 10mila pezzi. Continueremo a vigilare potenziando ancora i servizi nelle zone più critiche, anche in vista del ponte del 1 maggio", aggiunge Albanese.

Un nuova misura che arriva a margine delle molte problematiche che l’overtourism sta creando alla città. A partire proprio dall’abusivismo commerciale, che ha dato vita a un vero e proprio mercato parallelo di souvenir. A volte anche di cattivo gusto, come le mutande con i genitali del David o le magliette con la Monna Lisa sfigurata. Una cartolina infelice della città, ma non la peggiore: "Firenze mi ha dato il benvenuto con un fuggi-fuggi generale di persone tra via Cerretani e piazza San Giovanni: due stranieri, venditori di stampe, si erano appena picchiati a sangue", ha dichiarato poche settimane fa Alberto Lapo Ciarelli, bolognese in trasferta per una bistecca alta quattro dita e una full immersion nella grande bellezza del centro storico.

Abusivismo e turismo sono al centro anche dei tavoli politici: Palazzo Vecchio da tempo spinge nella direzione di un recupero graduale della qualità estetica e di un rilancio del turismo slow, le associazioni di categoria mettono al centro del dibattito da un lato la necessità riportare in auge l’artigianato locale e dall’altro di ’spalmare’ il turismo fisicamente e temporalmente.

La Nazione, pochi giorni fa, ha dato vita a un dibattito sulla questione – in una piazza Signoria simbolicamente deserta –, riunendo i principali attori del mondo politico, dell’associazionismo e del settore ricettivo della città per cercare insieme un punto di contatto. Una ricetta precisa ancora non è stata trovata, ma la nuova misura della polizia municipale si candida sicuramente come un passo avanti verso una soluzione.