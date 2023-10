Guerra agli affitti brevi. Nardella contro il governo: "Ora un patto con l’Europa"

Dario Nardella, ormai lanciatissimo nel panorama europeo – a margine del convegno ’European Cities and Global Challengers’ che ha visto, ieri, come palcoscenico la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi – insieme all’amica e sindaca di Parigi Anne Hidalgo, e ai colleghi di Istanbul, Barcellona, Amsterdam, Bologna e Napoli, con quello di Kiev, Vitalij Klitschko, collegato da remoto, ha firmato una Dichiarazione (che verrà inviata anche ad altri amministratori europei) per affrontare le sfide globali. E da Firenze hanno chiesto alle istituzioni europee più coinvolgimento nelle decisioni comuni e più centralità nel dibattito politico. In linea con il concetto di un “Green New Deal”, "sosteniamo un nuovo patto sociale per affrontare le diseguaglianze e l’emergenza climatica, ponendoci l’obiettivo di ambire ad uno sviluppo che sia sostenibile sia da un punto di vista ambientale che sociale – ha detto il sindaco metropolitano – Rinnoviamo il nostro impegno ad anticipare di 10 anni gli obiettivi di carbon neutrality".

Raccogliendo anche le esperienze di tutte le più importanti città metropolitane del Vecchio Continente sul tema degli affitti brevi e di una legge che rimetta in ordine gli affittacamere e i B&B che stanno praticamente divorando i centri storici a dispetto della residenza. E Firenze ne è un caso emblematico. "Ci siamo confrontati su questo tema e mi piacciono le limitazioni che ha imposto Barcellona al numero di Airbnb, così come quelle Parigi che ha imposto un tetto ai giorni nell’arco di un anno – il ragionamento di Nardella – In Italia si perde tempo, il governo è fermo al palo e i nostri centri storici cambiano pelle, i residenti vanno via dal centro, gli affitti diventano insopportabili per studenti e famiglie, cose queste che incidono sulla vita sociale delle nostre comunità".

Insomma, di fronte alla lentezza degli Stati nazionali i sindaci eurpei sono pronti a scendere in campo a fare la propria parte chiedendo direttamente all’Unione Europea un intervento sull’emergenza abitativa e degli affitti turistici brevi. La prova del nove, sull’argomento, per il sindaco di Firenze ci sarà domani in Consiglio comunale, quando l’aula sarà chiamata a votare la sua delibera, e con il no già annunciato di Italia Viva: "Vedremo cosa accadrà e poi nel caso tireremo le somme", l’avvertimento.

Infine, alla domanda se questo sia per lui un trampolino di lancio per le prossime elezioni europee, Nardella con un sorriso sornione dice: "Le autocandidature non mi appassionano".

A.P.