Guasto sui binari. Ancora ritardi e disagi per i pendolari

Un guasto tra Incisa e Figline Valdarno ieri ha causato ritardi sulle linee regionali tra Firenze e Arezzo. Nella fascia oraria tra le 12,30 e le 13,30, spiegano da Rfi, alcuni treni hanno subito rallentamenti fino a 30 minuti. L’episodio si è verificato in un orario non di punta, limitando i disagi nel popolo dei pendolari che lamenta problemi ormai da tempo, non ultimi anche le difficoltà di ottenere i rimborsi di ottobre e novembre. Anche il sindaco di Rignano si schiera al loro fianco e chiede il mantenimento delle promesse. "Nonostante le lamentele portate sui tavoli con Regione, Rfi e Trenitalia non ci sono miglioramenti – dice Giacomo Certosi -. I ritardi ormai fisiologici, per i nostri territori rappresentano un grave disservizio. Che uno studente debba giustificare a scuola decine di "ritardi brevi" o che un lavoratore rischi il posto di lavoro per i ritardi di un servizio pubblico, non è accettabile in un paese civile".