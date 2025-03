Guasti e disservizi? Si segnalano online

Guasti, disagi, disservizi da oggi a San Casciano si segnalano online. Il Comune ha, infatti, attivato nuovi canali di comunicazione per avvicinare il cittadino alla pubblica amministrazione e rendere più agevoli le possibilità di accesso ai servizi istituzionali. Online sarà possibile richiedere informazioni su una determinata procedura. In questo caso si potrà cliccare sul link ’Richiedi assistenza’ e, dopo aver compilato i campi obbligatori, formulare il quesito. Sarà possibile dalla home page accedere allo spazio che consente di effettuare e inviare una segnalazione. In questo caso si potrà cliccare sul link ’Segnala disservizio’ e indicare il luogo e la tipologia del disservizio, allegando anche immagini. Chi segnala dovrà necessariamente indicare anche il proprio nominativo ed i dati di contatto, non essendo possibili segnalazioni anonime. Un’altra opportunità è quella di prenotare un appuntamento presso alcuni uffici, scegliere data e orario tra quelli che vengono indicati come disponibili. Al momento, ma l’offerta si incrementerà in futuro, è possibile prendere un appuntamento agli uffici Edilizia, Ambiente, Cultura, Scuola e all’Urp-Protocollo (per il rilascio delle credenziali Spid ed il bonus disagio fisico).

