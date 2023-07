Guardie contro i furti in casa La Leopolda ancora in trincea "Vigilantes privati per l’estate"

di Rossella Conte

Guardie private contro i topi di appartamento. L’associazione Leopolda Viva, dopo i due periodi di sperimentazione dei mesi di maggio e giugno, e il crescente numero di furti e atti vandalici, ha deciso di correre ai ripari e ingaggiare due vigilantes che effettueranno tre passaggi di notte, dalle 23 alle 6, negli orari più critici per prevenire eventuali colpi in abitazione. Solo la settimana scorsa un abitante ha immortalato un uomo mentre si arrampicava al primo piano di un appartamento. Non essendo riuscito ad entrare ha deciso di addormentarsi sul balcone. Episodi non isolati.

Il modus operandi è quasi sempre la stesso: agiscono in coppia o anche da soli e si intrufolano negli appartamenti, abbandonati per via delle vacanze, o nelle attività chiuse. Nel periodo estivo infatti, approfittando delle città vuote, il numero di furti nelle abitazioni e nei negozi tende ad aumentare.

Così l’associazione Leopolda Viva ha lanciato una raccolta fondi e, grazie al contributo di tutti i residenti, ha raggiunto quota 2.500 euro, una somma che servirà a garantire il servizio di vigilanza da sabato 22 luglio a domenica 20 agosto.

Il presidente dell’associazione Giovanni Matino lancia un ulteriore invito: "Andremo avanti con la raccolta fondi e ci auguriamo di poter raggiungere una somma che possa permetterci di coprire anche il residuo periodo di agosto, rimasto al momento scoperto" sottolinea Matino preoccupato per l’escalation di piccoli furti e atti vandalici. "Agosto – aggiunge – è il mese peggiore, con la maggior parte degli abitanti in ferie i malviventi hanno la strada spianata".

Anche in via Maso Finiguerra il gruppo di residenti e commercianti sta portando avanti una raccolta fondi per finanziare il servizio dei Custodi del Bello, una costola degli Angeli del Bello, con l’obiettivo di riqualificare il gomitolo di strade della zona. "Noi siamo convinti – spiegano – che il degrado crei altro degrado ecco perché abbiamo deciso di finanziare di tasca nostra questa iniziativa" dice Chiara Caridi, proprietaria del Grand Hotel Adriatico di via Maso Finiguerra, capofila del progetto di riqualificazione del quartiere. I Custodi del Bello fiorentini, dopo aver ripulito da scritte e adesivi l’ex cinema e riverniciato la facciata, si sono spostati in via dell’Albero, via Santa Lucia e in via Palazzuolo".

"Un servizio che è cominciato a metà maggio – prosegue – e che, grazie al contributo economico di tutti, andrà avanti almeno fino a settembre con l’obiettivo di mantenere i risultati raggiunti. Noi stiamo facendo la nostra parte, al Comune chiediamo di fare lo stesso".