Guardiana e Ginestra, ristrutturati gli impianti sportivi

Nuovo look per il campo sportivo La Guardiana e l’impianto di Ginestra Fiorentina. Sono stati infatti recentemente conclusi i lavori di riqualificazione che l’amministrazione comunale aveva iniziato nei mesi scorsi puntando all’efficientamento energetico, all’adeguamento edilizio e all’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare, a La Guardiana, l’intervento era finalizzato alla ristrutturazione degli spogliatoi con la realizzazione di opere edili e impiantistiche e di coibentazione, in modo da migliorare i locali destinati ad accogliere gli atleti dal punto di vista energetico e ambientale. È stato inoltre sostituito l’impianto d’illuminazione del campo sportivo con l’introduzione di corpi illuminanti a led, sistemando inoltre il campo piccolo e il cancello d’ingresso. Abbattute anche le barriere architettoniche, con un investimento di 230mila euro di cui 100mila ottenuti da fondi regionali per l’impiantistica sportiva. All’impianto di Ginestra Fiorentina sono terminati i lavori alla copertura degli spogliatoi attraverso un intervento di sistemazione e riparazione, migliorando così il deflusso delle acque meteoriche e aumentando la sua pendenza. È stata inoltre realizzata una nuova pavimentazione del piazzale davanti agli spogliatoi inserendo un manto di asfaltatura di tipo stradale per evitare infiltrazioni di acqua. L’intervento è costato circa 50mila euro di fondi comunali. Infine, al campo sportivo di Malmantile, sono stati affidati i lavori per la sostituzione delle lampade delle quattro torri faro con altrettante a tecnologie a Led, per una spesa di 65mila euro. Il sindaco Angela Bagni e l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso hanno sottolineato che i progetti "hanno puntato a riqualificare gli impianti anche dal punto di vista del risparmio e dell’efficientamento energetico".

Lisa Ciardi