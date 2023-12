Ragazzi minacciano una guardia giurata e prendono a calci l’auto di servizio: un 17enne denunciato

Firenze, 25 dicembre 2023 – Era lì per chiudere il cancello del giardino di via Magellano quando ha notato all'interno un gruppetto composto da circa sei giovani, li ha invitati a uscire ma questi hanno iniziato a inveire contro di lui minacciandolo e offendendolo. L'uomo, una guardia giurata, a quel punto, ha contattato la sua sala operativa che ha chiamato la polizia. Nel frattempo i giovani hanno iniziato a prendere a calci l'auto di servizio della guardia giurata. È accaduto intorno alle 22 di ieri sera. All'arrivo della volante i ragazzi si erano allontanati ma le ricerche della polizia hanno portato a rintracciare, poco dopo, un 17enne che è stato denunciato per danneggiamento.