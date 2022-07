Gruppo Kering in forte ascesa, il lusso non si ferma

Firenze, 27 luglio 2022 - "Kering è in ottima forma per affrontare le sfide nel breve termine", dice Francois-Henri Pinault, presidente e Ceo del gruppo Kering, commentando i risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2022 della società che ha nel portafoglio marchio giganti come Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Pomellato e tanti altri. “Nella prima metà del 2022, il gruppo ha registrato un forte aumento delle vendite, confermando lo slancio dello scorso anno - continua Pinault - Le performance di assoluto rispetto, a livello retail in tutto il mondo, hanno più che compensato l'impatto delle misure legate al Covid in Cina nel secondo trimestre. Stiamo intensificando le nostre iniziative con i clienti locali in tutti i mercati, investendo anche sulla ripresa dei flussi turistici in Europa. Ognuna delle nostre Maison ha contribuito positivamente al forte aumento a doppia cifra del risultato operativo del gruppo”. Prospettive positive e ambiziose dunque e forte tenuta per il secondo gruppo del lusso mondiale (il primo continua ad essere LVMH di Bèrnard Arnault), come si capisce dai dati e dalle vendite nel mondo di questi ultimi mesi, che sono sempre la “maggiore incertezza macroeconomica”, come dice il Ceo. I risultati del primo semestre 2022 del gruppo Kering, da gennaio a giugno, raccontano di vendite pari a 9,930 miliardi di euro, +16% a tassi comparabili e +23% a tassi correnti. Rispetto al primo semestre 2019, le vendite (a tassi comparabili) sono cresciute del + 28%. L’ E-commerce è in crescita del 22%, per un’incidenza sulle vendite del 16%. L’Utile operativo (EBIT) pari a 2,820 miliardi di euro, +26% a tassi comparabili, per un’incidenza sulle vendite pari al 28,6%. Tutti i marchi hanno contribuito in modo positivo alla crescita della marginalità. Il numero di negozi diretti nel mondo è di 1.599. Note positive anche per i risultati ...