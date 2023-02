Domani tutti in maschera a Grassina col Carnevale organizzato dalle 14,30 in piazza Umberto I dal centro commerciale naturale "Grassina e le sue botteghe". In programma il concorso per premiare la maschera più bella e il gruppo mascherato più azzeccato. Divertimento con gonfiabili e truccabimbi. Presenti gli stand dei commercianti. Domenica appuntamento in piazza Peruzzi col Comitato Vivere l’Antella e Il Teatro dell’Inutile: dalle 15, coriandoli e merenda per tutti i bambini e un laboratorio creativo di maschere e trucchi.