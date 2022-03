Firenze: Publiacqua restituisce i cento zampilli alla 'Grotta degli animali' / VIDEO

Firenze, 28 marzo 2022 - “Il più ricco, il più magnifico et il più onorato giardino d’Europa”. Giorgio Vasari descrive così quel capolavoro di fiori, piante, fontane e giochi d’acqua, sculture e piccole architetture che circonda la Villa medicea di Castello. Un luogo di meraviglia, riconosciuto come prototipo del giardino cinquecentesco all’italiana, che non a caso fa parte del sito Unesco con tutte le ville e i giardini medicei della Toscana. Particolarità di questo ambiente, è la Grotta degli animali, dove fra getti e zampilli “abita“ ogni sorta di bestiola del cielo, del mare e della terra. Da tempo però il giardino ha bisogno di restauri. Specialmente la grotta, che di fatto prende vita solo se alimentata dall’acqua.Ed è anche in virtù di questa affinità di settore, che arriva Publiacqua Spa, a finanziare con 300mila euro il progetto Art bonus della Direzione regionale musei della Toscana, con la consulenza scientifica del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. La Grotta è da tempo interessata da ingenti restauri, al termine dei quali, dopo oltre due secoli, l’acqua tornerà a zampillare da oltre cento punti di caduta posti nella volta al di sopra delle vasche, azionando il complesso sistema di giochi d’acqua e sonorità, che ha incantato i visitatori fin dal XVI secolo, immortalato già da Michel de Montaignenel suo Viaggio in Italia: “In questo luogo, esiste una bella grotta dove, raffigurati al naturale, si vedono animali d’ogni specie che spruzzano l’acqua di dette fontane chi dal becco, chi dalle ali, chi dagli artigli o dalle orecchie o dal naso”. La Grotta degli animali o del Diluvio, che si trova al termine del viale principale, fu progettata da Niccolò Pericoli detto il Tribolo intorno al 1540. Ha un ruolo simbolico e centrale nella complessa e straordinaria iconografia del Giardino, realizzata per esaltare il ...