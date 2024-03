Grillini, rischio scissione. Il dubbio: Montanari o Pd?

Rischio scissione tra i pentastellati fiorentini. Nel movimento che fa capo a Giuseppe Conte, nelle ultime settimane, si starebbe discutendo animatamente su cosa fare – e soprattutto su chi appoggiare – alle elezioni amministrative di giugno. Da una parte ci sarebbe il gruppo vicino al consigliere comunale Lorenzo Masi, disponibile a dialogare con il Pd soprattutto dopo la vittoria in terra sarda.

Dall’altra ci sarebbero quei movimentisti fedeli al capogruppo Roberto Di Blasi che, invece, per timore di essere fagocitati dai dem (con la conseguenza di perdere voti "e di arrivare a percentuali che non ci permetterebbero neanche di entrare nel Salone de’ Dugento. Insomma, rischiamo una Caporetto") vorrebbero correre da soli, forti di quel 7% raccolto nel 2019, o creare una coalizione con l’associazione ’11 Agosto’ dello storico dell’arte Tomaso Montanari e con Sinistra Progetto Comune di Dmitrij Palagi. Ma come si sa, l’ultima parola, per quanto riguarda eventuali “matrimoni“ spetterà alla fine solo al presidente Conte che per Firenze starebbe strattando direttamente con la segretaria nazionale del Partitone Elly Schlein. Ma che vi siano degli ostacoli oggettivi tra i due partiti è cosa nota, a iniziare dall’ampliamento del Vespucci e dalla quotazione in Borsa della multiutility.

Ovviamente ogni decisione è rinviata all’11 di marzo, allorquando si avrà anche un quadro definitivo di ciò che avrà prodotto la cosiddetta "coalizione larghissima" in Abruzzo, uno dei banchi di prova politici più importanti di questa tornata elettorale. Dal canto suo, il rettore dell’Università degli Stanieri di Siena resta alla finestra a guardare cosa accade, continuando a organizzare eventi e convenntion e a strutturare ’11 Agosto’ affinché si trasformi in una lista vera e propria. Montanari rimane fiducioso e per ora attende che il tempo faccia il suo corso e che la situazione diventi, per dirla alla Zygmunt Bauman, meno liquida e più solida.

"Per come conosco il Movimento 5 Stelle penso che il suo progetto di città non sia compatibile con lo stato delle cose – afferma il rettore – E siccome Sara Funaro dice che nessuna discontinuità è pensabile, non vedo margini per un’alleanza tra 5 Stelle e questo Pd nardelliano. Ma vedremo".

In un recente intervento televisivo, Tomaso Montanari non ha escluso neanche un possibile avvicinamento proprio ai Democratici, ponendo tuttavia una condicio sine qua non: un nome, come candidato sindaco, che non sia quello di Sara Funaro e che sia civico, di rottura, rispetto alla classe dirigente che fino a oggi ha governato la città. "A me il Pd schleiniano piace, mi interessa, e con Elly ci parlo spesso, ma come ho detto anche a lei ci vuole discontinuità con il passato altrimenti le nostre strade non si incontreranno mai", la sua dichiarazione su La7 (confermata anche su Il Fatto Quotidiano).

Piccola nota a margine. Chi sembra sparita dai radar è l’ex pasionaria Cecilia Del Re. C’è chi la dà ancora vicina a Montanari e chi invece la colloca nell’universo renziano. Ma la probabilità che la leader di Firenze democratica possa “ballare da sola“ è sempre più gettonata.