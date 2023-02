di Barbara Berti

Anche il Movimento 5 Stelle si prepara per le prossime elezioni amministrative. Tramite una nota fa sapere di essere al lavoro per ricostruire "la sua forza in virtù del suo nuovo Statuto e della Carta dei principi e dei valori, in esso contenuta". Nel dettaglio, il Movimento spiega di lavorare "affinché con le prossime amministrative Campi abbia un’amministrazione fluida e trasparente, che si attivi per una lotta efficace alle disuguaglianze, per il diritto a un lavoro dignitoso, che garantisca il diritto alla salute, che metta in primo piano la tutela dell’ambiente e del proprio territorio, la sicurezza e il rispetto della legalità, che assicuri a tutti la possibilità di informazione e di istruzione e che favorisca la socialità". Per il momento nessuno, all’interno del Movimento 5 Stelle, si sbilancia su eventuali nomi o alleanze in vista delle prossime amministrative. Ma la nota firmata da Paolo Della Giovampaola e Davide Baldazzi conferma della presenza dei grillini nella corsa per amministrare la città. Anzi "una nuova città", sostengono. E aggiungono: "A Campi sono in vigore norme e regole per la gestione del territorio pensate oltre 20 anni fa che hanno eroso e consumeranno ancora del territorio. E’ per Campi arrivare a redigere un programma di governo che metta il territorio e i suoi cittadini al centro della politica". Il Movimento si dice disponibile a condividere questo cambiamento con quanti "si riconoscono nel campo progressista".

Intanto in casa Pd ancora tutto tace, le forze sono concentrate sul congresso cittadino (in vista dell’elezioni del nuovo segretario nazionale) in programma il 12 febbraio al circolo Rinascita di piazza Matteucci, dalle 9,30 in poi. Oltre alle questioni di interesse nazionale, ci sarà spazio per la partita regionale visto che l’ex sindaco Emiliano Fossi, è in corsa per la segreteria toscana sostenendo la Mozione Schlein. Per quanto riguarda le amministrative, nell’ultima segreteria pare ci siano stati momenti di tensione tra il segretario cittadino Lorenzo Galletti pronto a ‘sacrificarsi’ per il partito, (sostenuto anche da Fossi), e l’ex assessora al Commercio, Ester Artese, che vorrebbe tentare la scalata a sindaco, sostenuta dall’assessora regionale Monia Monni.