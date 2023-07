Greve Opera Academy", Vivaldi e Ferro al centro della scena lirica di Firenze"

A Greve la lirica esce dagli spazi tradizionali. Il cartellone di "Greve Opera Academy" prevede stasera alle 21,15 nella Chiesa Santa Croce il Concerto Antonio Vivaldi per 4 violini. Le esibizioni sono accompagnate dall’Orchestra da Camera di Greve in Chianti e dal violinista Luca Rinaldi. Altri eventi si terranno con il Daniel Ferro Vocal Programm rassegna giunta alla 29ª stagione e dedicata al maestro, con tre appuntamenti nelle piazze e nelle pievi. Il primo è previsto il 14 luglio alle ore 21,15 presso la pieve di San Leolino a Panzano, dedicato agli amici della comunità chiantigiana Marco Stecchi ed Alessandro Vanni. Il secondo si terrà il 20 luglio alle 19 in viale Rosa Libri e il terzo il 21 luglio in piazzetta Santa Croce alle ore 21.15, in memoria di Giovanni Weidinger. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info 055 8545271 055 8546299.

Andrea Settefonti