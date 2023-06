Greve in Chianti, iniziative per valorizzare Montefioralle e promuovere sostenibilità

Montefioralle al centro di un percorso di valorizzazione. Il Comune di Greve in Chianti ha infatti dato avvio ad una serie di iniziative per promuovere e sostenere l’identità, l’eccellenza paesaggistico ambientale e la qualità della vita del borgo che fa parte, come San Donato in Poggio, dell’associazione I Borghi più Belli d’Italia. La presidente del consiglio comunale Silvia Casati ha pensato ad una nuova strategia che fa leva sullo sviluppo delle buone pratiche di sostenibilità da attuare insieme alla comunità di Montefioralle. L’intento è quello di dare corpo al Manifesto di Sostenibilità sottoscritto a Lucignano alcune settimane fa dal Comune di Greve in Chianti insieme agli altri 28 enti locali toscani che rientrano nella rete dei Borghi più belli d’Italia. "Vogliamo – dichiara Silvia Casati - condividere i valori della sostenibilità ambientale, economica e sociale in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 203. Monitoreremo nel tempo lo sviluppo di queste buone pratiche all’interno della nostra comunità".

Alla base della campagna di interventi proposti dall’amministrazione comunale c’è la bellezza. "Porremo al centro delle nostre azioni – afferma Casati - anche il tema della lotta allo spreco alimentare e del riuso traendo spunto dalla tradizione fortemente radicata nel nostro territorio". E, chiosa, "mi piacerebbe che l’iniziativa diventasse un progetto pilota a livello nazionale".

An.Set.