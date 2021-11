Firenze, 28 novembre 2021 - Sul grave episodio del post Empoli-Fiorentina ai danni della giornalista Greta Beccaglia (molestata durante un collegamento in diretta su Toscana Tv), arriva una nota dell'emittente televisiva: «Toscana Tv si schiera al fianco della giornalista Greta Beccaglia che in collegamento con la trasmissione 'A tutto Gol' è stata molestata da un tifoso mentre svolgeva il suo lavoro».

Il direttore Marco Talluri afferma: «Un gesto orribile e oltraggioso. Ogni giorno è #25novembre finché vivremo questi momenti medioevali. L'episodio andato in onda in diretta non è stato l'unico di cui è stata vittima la giornalista e non possiamo accettare di stigmatizzare questi comportamenti come goliardate o atteggiamenti da dover mettere in conto. Si tratta di modi di pensare maschilisti che vanno chiamati con il loro nome: molestie».

Toscana Tv, prosegue la nota, «sarà al fianco di Greta in qualunque azione voglia intraprendere. Non è accettabile che una donna, o qualunque persona, possa sentirsi minacciata in qualsiasi modo nello svolgere il suo lavoro». Toscana Tv «si dissocia da tutte le reazioni che tendono a minimizzare l'accaduto».