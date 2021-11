Firenze, 28 novembre 2021 - "Ieri sera, al termine della partita Empoli - Fiorentina si è consumato l’ennesimo atto di violenza ai danni di una donna". Tania Cintelli, portavoce regionale della Conferenza donne democratiche della Toscana, condanna il gravissimo episodio.

"Greta Beccaglia, inviata di Toscana TV, si era appena collegata con lo studio per commentare l’esito della partita quando un tifoso, passando, le ha toccato il sedere e fiero ha proseguito il suo cammino, sotto lo sguardo complice degli altri uomini di passaggio. Greta si è prontamente difesa con parole che condividiamo “Non lo puoi fare” - commenta Tania Cintelli - Eppure, dallo studio hanno tuonato impetuose parole che mettono i brividi: “Non te la prendere”, ha commentato il conduttore del programma. Quello che la giornalista ha dovuto subire ieri è un atto che deve essere condannato e non solo moralmente".

"Le prove delle molestie sono sotto gli occhi di tutti - continua la portavoce regionale - Punire la violenza in ogni sua forma significa collaborare a contrastarla ma anche a prevenirla. E anche basta con il considerare normali tutte le sfumature della violenza: non è normale dover subire molestie e non è normale neanche dover ogni giorno combattere con il fatto che il corpo delle donne sia ancora oggi in pericolo. Bisogna interrompere questo cortocircuito fatto di sottosviluppo culturale e di una cultura fortemente maschilista che non riesce a fare i conti in maniera definitiva con l’emancipazione femminile e bisogna pure fare in modo che le norme vengano applicate in maniera rapida ed efficace. La violenza deve essere contrastata".

In conclusione, Tania Cintelli, mette in evidenza l'importanza della cultura della sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza: "E poi c’è il grande tema della prevenzione: sia quella dobbiamo lavorare ancora molto, sia come parte politica che come istituzioni. La strada da fare è ancora lunga. Il Governo investa subito tutte le risorse necessarie per avviare una campagna istituzionale innovativa e transgenerazionale".