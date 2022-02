Firenze, 3 febbraio 2022 – Ancora prima dell'entrata in vigore del green pass e del picco di contagi, la situazione negli uffici postali toscani risultava critica per le file agli sportelli. A novembre scorso, a Massa, un cliente ha tirato un cazzotto al plexiglass che fa da divisorio con l'addetto allo sportello e l'ha sfondato. Anche in provincia di Livorno impiegati delle poste sono stati spintonati da utenti imbufaliti per l'attesa. Ma se casi simili e così gravi sono rimasti isolati, gli insulti nei confronti degli impiegati e dei postini sono ancora all'ordine del giorno. A denunciarlo i sindacati Cisl e Uil di categoria, che rilevano un peggioramento della situazione con l'introduzione dell'obbligo di green pass per usufruire dei sevizi allo sportello, scattato lo scorso 1 febbraio.

“Il mio appello ai cittadini – afferma Marco Nocentini, segretario regionale Slp Cisl – è che non se la prendano con chi sta facendo solo il suo lavoro e che merita rispetto. Agli sportelli, tra l'altro, la maggioranza dei dipendenti è donna. Né loro, né il direttore dell'ufficio postale possono modificare le norme relative al green pass”. Tanto più che i dipendenti, nell'eventualità che non verifichino il green pass dei clienti, in caso di controllo rischiano la multa e, da parte dell'azienda, anche un provvedimento disciplinare. I sindacati chiedono pertanto a Poste di potenziare il presidio di vigilanza privata davanti agli uffici postali.

Più che per il green pass, il problema delle file e dei ritardi nella consegna della posta è però dovuto alle carenze strutturali di personale e dalla assenze, che a gennaio hanno segnato il record, legate al Covid, tra malattie, quarantene, congedi parentali. “Solo nel comune di Firenze – spiega Nocentini – e senza contare il centro di smistamento, si è arrivati fino a 220 assenze, su un totale di 650-700 addetti, tra personale degli sportelli e portalettere”. Alcuni uffici postali, proprio per la carenza del personale dovuta a contagi e quarantene, hanno ridotto gli orari. Ma c'è anche una mancanza di organico dovuta ai tanti pre-pensionamenti. Sono stati tanti quelli che, alla scadenza di Quota 100, hanno lasciato il lavoro.

L'azienda a marzo assumerà 62 portalettere ex precari a tempo indeterminato: 32 ad Arezzo, 19 a Siena, 10 a Livorno, 1 a Grosseto. “Ma sono numeri - sottolinea Silvia Cirillo, segretaria generale UilPoste Toscana – ancora nettamente insufficienti. Il personale andato in pensione non è stato adeguatamente sostituito, nemmeno nella misura del 40%”.

"Si ricorre, almeno nel settore del recapito e dello smistamento, a personale a tempo determinato con 253 portalettere in tutta la Toscana fino al 30 aprile, ma ciò aumenta solo il precariato. Infatti – sottolinea Cirillo - il personale a termine deve essere formato e questo richiede tempo, in un lavoro che oggi è sottoposto ad importanti carichi di posta e pacchi da consegnare, su porzioni di territorio piuttosto vaste. Inoltre, l'applicazione del decreto Dignità fa sì che ogni 12 mesi si debba attuare un ricambio del personale a termine: ciò non giova ai lavoratori con contratto a tempo determinato che, una volta appreso il lavoro, vengono mandati a casa e non giova alla qualità del servizio per i cittadini".

“C'è bisogno di personale stabile – conclude la segretaria generale – e non di precari: sia per evitare un abbassamento delle tutele dei lavoratori, in quanto i precari sono molto più fragili in questo senso, sia per garantire un servizio adeguato ai cittadini, erogato da personale formato, che conosca bene il territorio e le sue esigenze”.