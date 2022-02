Firenze, 15 febbraio 2022 – Per molti, specie quando il livello dei contagi era molto più alto di oggi, si è trasformato in un vero incubo. Ovvero, il non poter rientrare a lavoro perché il green pass da guarigione è arrivato in ritardo. E' accaduto sopratutto a dicembre e gennaio scorsi e, anche se la situazione sembra ora andare normalizzandosi, ecco cosa devono fare i guariti dal Covid per avere il green pass.

Prima di tutto, la procedura da seguire è quella definita dall'ordinanza numero 2 del 2022 della Regione Toscana. Questo il link con l'iter da seguire. Chi è guarito, dunque, non deve rivolgersi al medico di famiglia, che non può certificare la fine isolamento o malattia o rientro. Dopo che il primo tampone di controllo (molecolare o antigenico) dopo la malattia risulta negativo, il referto viene trasmesso alla Asl, che a sua volta invia tramite mail il certificato di fine isolamento (liberazione o guarigione) che permette di tornare a lavoro o a scuola. La riattivazione del green pass avviene solitamente entro le successive 48 ore, ma, secondo quanto previsto dall'ordinanza regionale, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale sostituiscono il provvedimento di fine isolamento e si può comunque tornare a lavoro o a scuola.

Cosa fare se non arriva il certificato di fine isolamento

Se non arriva il certificato di fine isolamento entro 24 ore dall’esito del tampone negativo, è necessario compilare il questionario di valutazione all'indirizzo referticovid.sanita.toscana.it. Vengono chiesti nome, cognome e numero di tessera sanitaria, oppure, per chi è in possesso di identità digitale, si accede con Spid, Cns e carta d'identità elettronica. Va inoltre inviata all'email fineisolamentocovid@uslcentro.toscana.it la foto del tampone positivo e di quello, ultimo, negativo, le date dei tamponi, nome, cognome e codice fiscale. Nelle successive 24-48 ore alla mail saranno inviati sia il provvedimento di fine isolamento, sia il green pass di guarigione.

Se il tampone risulta ancora positivo

Trascorsi 21 giorni dalla data di effettuazione del primo tampone positivo il sistema informativo regionale invia automaticamente il fine isolamento e si è liberi di uscire.