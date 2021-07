Firenze, 24 luglio 2021 - Diverse centinaia di persone hanno dato vita a una manifestazione, annunciata ma non autorizzata, contro il green pass. Il ritrovo era in piazza della Signoria a Firenze alle 17.30. Slogan contro il Governo e il green pass si sono levati dalla piazza. La questura non aveva autorizzato l'incontro.

La manifestazione era stata orgnanizzata tramite un tam tam di whatsapp e social netowrk vari. E' la seconda manifestazione di giornata nel capoluogo toscano. La prima si è svolta nel primo pomeriggio nei giardini della Fortezza da Basso.