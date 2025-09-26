Green Florence. Santa Croce in verde con gli olivi secolari

Da oggi a domenica Firenze vivrà una trasformazione inaspettata: piazza Santa Croce, maestosa cornice di pietra e storia, sboccerà in un verde giardino urbano. Un morbido manto erboso di oltre 3mila metri quadrati e imponenti olivi secolari ridisegneranno lo spazio davanti alla basilica, regalando ai visitatori l’esperienza unica di passeggiare avvolti nella natura. Si chiama Green Florence 2025 ed è la più grande installazione urbana di verde naturale mai realizzata in Europa.

L’iniziativa, promossa da Confcommercio e Unione degli Agricoltori di Firenze con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio, nasce con l’obiettivo di intrecciare ambiente, commercio, agricoltura e cultura, mostrando come la bellezza storica di Firenze possa dialogare con la natura senza perdere la propria identità, favorendo la scoperta di nuove forme di vivere la città in chiave sostenibile.

Partner tecnici e sponsor come Fabbri Vivai, Conad, Banco Fiorentino, Credito Cooperativo di Pontassieve e Chianti Banca hanno contribuito a rendere possibile il progetto, che non consisterà solo in un allestimento scenografico, ma offrirà un ricco programma di attività per tutte le età: incontri culturali, musica dal vivo, artisti di strada, spettacoli teatrali e laboratori creativi per i più piccoli.

Il cibo sarà protagonista con un’area street food aperta dalle 11 alle 24, affidata a una selezione di foodtruck che proporranno piatti tipici, specialità regionali e ricette adatte a ogni esigenza, comprese opzioni vegane, vegetariane e gluten free.

Il taglio del nastro è fissato alle 10.30, alla presenza delle istituzioni cittadine e dei promotori. Subito dopo (ore 11.) il talk “Progettare il verde, abitare la città” un incontro culturale dedicato al tema del verde urbano come occasione di rigenerazione degli spazi pubblici, mentre la serata (dalle 19 alle 22) sarà animata con musica dal vivo a cura di Perlage Music.