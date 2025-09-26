Green Florence, un grande prato verde in piazza Santa Croce

Firenze, 26 settembre 2025 – In piazza Santa Croce a Firenze è spuntato un prato di erba vera da oltre 3.000 metri quadrati: è la principale caratteristica di Green Florence, la più grande installazione urbana di verde naturale mai realizzata in Europa. L’obiettivo dell’iniziativa, è stato spiegato, “è unire ambiente, commercio, agricoltura e cultura urbana, offrendo un’esperienza che valorizzi il patrimonio Unesco della città senza comprometterne la memoria storica”.

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, la piazza Santa Croce ospiterà per l’occasione musica dal vivo, artisti di strada, spettacoli di teatro all’aperto e laboratori creativi per bambini e famiglie.

Tra i presenti all’inaugurazione la sindaca Sara Funaro, l’assessore allo sviluppo economico di Palazzo Vecchio Jacopo Vicini, il vice presidente della Camera di commercio di Firenze Giacomo Cioni, il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e il presidente dell'Unione degli agricoltori di Firenze Francesco Colpizi.

Nel suo intervento, Funaro ha ricordato la regola del 3-30-300, ovvero “affacciandosi da casa devi vedere almeno 3 alberi, per ogni quartiere devi avere almeno il 30% di copertura del verde e ad almeno 300 metri devi avere un giardino e un’area verde fruibile. Questo in tante zone della città c'è, in alcune no e guarda caso sono proprio” quelle aree “dove ci sono le isole di calore più forti”.