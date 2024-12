Grazie Lanciotto (Ballerini). Omaggio al partigiano

’Grazie Lanciotto’ è il titolo dello spettacolo che andrà in scena il prossimo 3 gennaio (ore 21,15, ingresso libero) al TeatroDante Carlo Monni di Campi. Si tratta di un omaggio a Lanciotto Ballerini, il partigiano italiano, medaglia d’oro al valor militare. Nato a Campi il 15 agosto del 1911, il partigiano è morto in battaglia a Valibona, sui monti della Calvana sopra Calenzano, il 3 gennaio 1944. Per far fuggire i suoi 17 uomini sorpresi da una formazione di circa 180 tra fascisti e repubblichini dopo una soffiata, "Lanciotto affrontò con determinazione l’avversario, dando modo di sganciarsi al grosso dei compagni e infliggendo perdite agli attaccanti, cadendo eroicamente mentre stava abbattendo da solo, con l’uso di bombe a mano le postazioni nemiche con tre mitragliatrici".

Ottantuno anni dopo quel 3 gennaio 1944, la Società musicale Michelangiolo Paoli di Campi (fondata nel 1816) organizza uno spettacolo teatrale musicale per raccontare Lanciotto, per far sì che la memoria del suo gesto non vada perduta e per ribadire i valori della libertà e della democrazia, gli stessi che hanno ispirato Lanciotto e i tanti giovani partigiani e resistenti che si sono opposti alla dittatura del fascismo prima e del nazismo poi. Lo spettacolo idealmente inizia dalla mattina di quel 3 gennaio 1944 con il racconto della battaglia grazie alle voci narranti dei ragazzi dell’associazione ’Futura Memoria’ accompagnati dalla Filarmonica Michelangiolo Paoli, diretta da Valerio Mazzoni, dal cantante Fabrizio Rosati e dal coro Cantantutticantanchio per poi revocare la Liberazione del 25 aprile 1945 fino alla nascita della Costituzione della Repubblica italiana e la festa di quel giorno memorabile che segnò il ritorno alla libertà e alla democrazia con le musiche swing della Sunrise Jazz Orchestra diretta da Stefano Rapicavoli, accompagnata dalla voce di Sibyl Smooth. Lo spettacolo, da un’idea di Iacopo Gori e Adriano Gucci, oltre al sostegno dell’Anpi, ha il patrocinio dei comuni di Campi Bisenzio e Calenzano.

B.B.