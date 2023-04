"Grazie alla Misericordia di Antella per l’aiuto, mi faccio socia"

Come segno di gratitudine, si è iscritta alla Misericordia di Antella come socia. Alessandra Colacresi di Firenze ha voluto così rendere merito ai volontari della storica Confraternita della frazione di Bagno a Ripoi, della quale con la sua famiglia ha testato più volte l’efficienza e la disponibilità. "È il mio modo per esprimere il mio più sentito elogio alla Misericordia dell’Antella. Diventare socia è il minimo per dimostrare a tutto il personale di questa associazione la mia immensa gratitudine: hanno consentito a mio marito Alessandro di raggiungere l’ospedale di Ponte a Niccheri con mezzi idonei. Personale preparato, dinamico e soprattutto umanamente eccellente nel saper gestire con tatto umano e professionale casi delicati di trasporto. Ci siamo sentiti in casa seppur in trasferta". Si vede, dice, che queste persone "fanno dell’affetto e della professione una propria ragione di vita". E ha mantenuto la promessa fatta di iscriversi presentandosi dal governatore Paolo Nencioni. Manuela Plastina