Grazia: "Così ho vinto la guerra con l’anoressia"

Grazia Boccacci ha 28 anni e un bel sorriso. Eppure le sue fossette non sono segni d’espressione, ma trincee di una guerra combattuta con una malattia che l’ha ridotta alle ossa. "Quando avevo 16 anni mi sono ammalata di anoressia nervosa e sto ancora lottando contro quei pensieri che mi impediscono di mangiare" racconta, con una voce che si sforza di mantenere serena. Oggi, Grazia è laureata in psicologia e si occupa di divulgazione e sensibilizzazione sui disturbi alimentari alla Fondazione Cotarella di Orvieto. Questo equilibrio, ancora un po’ instabile, è stato raggiunto grazie all’incontro con Stefano Lucarelli, del dipartimento disturbi alimentari dell’Usl Toscana Centro. "È stato provvidenziale – ricorda Boccacci - avevo bisogno di un dottore che mi dicesse chiaramente come stavano le cose. Nei miei precedenti ricoveri, ho riscontrato molta indifferenza". Grazia si è ammalata durante l’adolescenza e, almeno all’inizio, tutto le sembrava bello e naturale: "Si tratta della cosiddetta fase della luna di miele. Io volevo solo perdere qualche chilo in vista dell’estate e ho cercato su internet dei metodi per perdere peso velocemente. Dimagrivo ed ero felice. Poi, la situazione mi è sfuggita di mano. Il cibo era diventato la mia unica ossessione. Non mangiavo e quando mangiavo mi costringevo ad attuare delle strategie per consumare quelle calorie. Tutto era finalizzato al controllo ossessivo dell’alimentazione". Grazia e la madre abitavano da sole a Parma e la situazione in quel piccolo appartamento era diventata insostenibile. "Il disturbo alimentare ti cambia. Ero irritabile e manipolatrice. Ad esempio, quando volevo costringermi alle abbuffate, inventavo a mia mamma che avevo bisogno di soldi e spendevo tutto quello che mi dava in merendine e dolci. Poi, sono voluta andare a vivere da sola, avevo bisogno di uno spazio solo mio e dell’anoressia".

Nel suo monolocale, Grazia lasciava passare i giorni inghiottita dal male. "Spariti i miei ricordi d’infanzia, il piacere di una risata, la voglia di vivere. Non ricordavo più cosa volesse dire uscire con un amico o fare una passeggiata". La rinascita di Grazia è iniziata quando i suoi genitori decisero di ricoverarla prima a Pisa e poi a Firenze. "Non penso che la guarigione da un disturbo alimentare sarà mai completa. Ancora, dal suo angolino, l’anoressia mi intima di considerarla. Ma adesso ho le strategie per affrontarla".

