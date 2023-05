Grave ’Azzurro’ accoltellato ad una gamba per il telefonino

Rischiare la vita per un telefonino in una pubblica via di questa città martoriata dai rapinatori di strada, che maneggiano i coltelli con disinvoltura per un cellulare una borsa, un portafoglio. Troppa gente dalla lama facile, tra i nordafricani. Agguati a frotte, alla Stazione come nelle periferie. Per questioni di spaccio. O collaterali alla droga. La statistica va facendosi impietosa.

Notte fonda tra martedì e mercoledì. Lorenzo C., 38 anni, frequenta il Calcio Storico, parte Azzurra, sta tornando a piedi a casa. Attraversa il ponte della tramvia all’altezza della fermata ‘Paolo Uccello’ diretto in via Franciabigio. Luce fioca, vede la sagoma di uno che gli si para davanti. Vuole il suo telefonino. Lorenzo sa difendersi, vengono a contatto, il cellulare vola, Lorenzo fa per raccoglierlo, l’altro lo accoltella sopra il ginocchio sinistro e scappa. Pochi centimetri sotto c’è l’arteria femorale: poteva scapparci la tragedia.Chiama il 118. Gli suturano la ferita con diversi punti. Prognosi 21 giorni. g.sp.