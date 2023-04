Grassina resta incollata alla tv Neri Banti è ancora campione

Grassina ieri sera era incollata davanti alla tv per tifare per il suo compaesano Neri Banti. Da due puntate è tra i concorrenti della trasmissione del programma di Rai 1, campione della prima, quando è arrivato fino alla ghigliottina. Da subito il giovane ha sottolineato di essere della provincia di Firenze, precisamente di Grassina, paese che è stato nominato più volte dal conduttore Flavio Insinna. Laureato in ingegneria civile, Neri sta seguendo un dottorato di ricerca ed è appena rientrato dalla Polonia, dove ha vissuto per qualche tempo sempre per approfondire i suoi studi. Artista, pittore, disegnatore e anche sportivo, gioco dopo gioco, parola dopo parola, Neri nella puntata di debutto venerdì è arrivato fino all’ultima attesa sfida, la più amata dal pubblico della trasmissione. Ha cercato di indovinare il vocabolo che accomuna le altre parole che erano "Cuore, trucco, bicchiere, stringere, meravigliose". Ha tentato – neanche troppo convinto – con "carte", già consapevole che non sarebbe stata la soluzione. Dalla busta di Insinna è uscita la soluzione giusta: era "labbra". Così ha dovuto rinunciare all’alto montepremi da 47.500 euro. Ma sempre col sorriso e una bella grinta, ci ha riprovato ieri sera, facendosi valere, soprattutto nella sfida a tempo. Stavolta si è fermato a un passo dal gioco finale, perdendo nello scontro a due per una domanda sul picchio verde. Ci riproverà stasera, nella puntata dell’Eredità del weekend. E tutta Grassina ancora una volta tiferà per lui.

Manuela Plastina